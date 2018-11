Rabiat mann på utested

Klokken 02.18 søndag melder politiet at en 30 år gammel mann måtte kjøres til arresten etter at han hadde vært rabiat på et utested i Stavanger.

Ifølge politiet vurderer vaktene på stedet å anmelde mannen.

Klokken 02.21 ble også en kvinne (41) i Sandnes bortvist fra et utested på grunn av beruselse.

Klokken 02.20 spyttet en 28 år gammel mann på en vakt i Stavanger. Ifølge politiet ble mannen bortvist fra sentrum og vekteren ønsker ikke å anmelde forholdet.

Klokken 02.16 ble to menn på 19 og 35 år bortvist fra sentrum etter å ha slåss med hverandre i Stavanger.Klokken 01.18 ble et par på 19 og 20 år bortvist fra sentrum etter å ha vært hissige og ampre på Torget i Stavanger.

Klokken 01.49 ble en 35 år gammel mann bortvist fra Stavanger sentrum etter at han oppførte seg ufint i kø til en restaurant.

Litt før klokken 02.00 ble fire menn i begynnelsen av 20-årene bortvist fra Stavanger sentrum. Ifølge politiet var alle fire var ampre og sinte på hverandre.

Klokken 00.48 ble en 46 år gammel mann anmeldt for urinering i Prostebakken i Stavanger.