– Prøvde å smugle store mengder narkotika i oppvaskmaskin

Roganytt

Nå må to menn på 31 år fra Norge og en 29 år gammel mann fra Albania møte i retten for grov narkotikaforbrytelse.

Bakgrunnen for det er at de i perioden fra torsdag 6. juli til mandag 10. juli i fjor skal ha forsøkt å innføre 10,9 kilo marihuana.

Marihuanaen var skjult i en oppvaskmaskin som ble sendt i posten fra Hellas til Norge.

Postforsendelsen gikk via Tyskland og det var tollvesenet i Köln som oppdaget og beslagla marihuanaen.

Etter dette ble oppvaskmaskinen sendt videre til Norge, og etter forutgående avtale skal denne ha blitt levert på den ene 31-åringens adresse på Sola der 29-åringen fra Albania ifølge tiltalen skulle ta imot marihuanaen.

– Hadde butikk

Sola-mannen er også tiltalt for at han i perioden mai til juni i fjor har oppbevart litt over 3000 narkotiske tabletter, 37 gram amfetamin, 10 gram kokain, 180 gram hasj og 40 gram marihuana.

Ifølge tiltalen skal ved flere anledninger ha videresolgt denne narkotikaen til andre.

Den andre 31-åringen, som er fra Randaberg er tiltalt for å ha oppbevart diverse narkotika i boligen sin, og i en leilighet som han har fått låne.

Fra januar til juli i fjor skal han også ha mottatt 179.310 kroner som han skal ha disponert til tross for at han skal ha forstått at pengene var vederlag for salg av narkotika. Han skal også ha mottatt en mobiltelefon som skal ha være opprettet i navnet på en annen person.

29-åringen fra Albania skal ha overført penger til flere personer i Albania til tross for at han skal ha forstått at pengene var utbytte av straffbar handling.

Det er satt av syv dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett den 9. april i år.

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot de tre og han skal også være aktor i saken.

– Delvis straffeskyld

Anne Kroken er forsvarer til 31-åringen fra Sola.

Hun sier til RA at hennes klient ble pågrepet og var fengslet i fjor sommer.

– Det vil komme fram under hovedforhandlingen at han har en begrenset og underordnet rolle. Han erkjenner delvis straffskyld, sier Kroken til RA.

