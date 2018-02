Promillekontroller med bra tall

Roganytt

Promillekontrollen ble gjennomført på Karmøy mellom klokken 10.30 og klokken 11.15 lørdag formiddag.

– 73 kontrollerte. Ingen reaksjoner, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Sandeid var stedet for en kombinert promillekontroll og trafikkontroll. Ingen ble tatt for promillekjøring bland de 52 kontrollerte. Det ble skrevet ut ett forenklet forelegg for manglende sikring av barn, og gitt tre muntlige pålegg for manglende lys, opplyser politiet.