Presset samboeren til å snakke bergensdialekt og ikke stavangersk

Da saken i desember i fjor var oppe i tingretten i desember i fjor ble mannen frifunnet. Samtidig kom retten til at han skulle betale sin tidligere samboere 75.000 kroner i erstatning.

Påtalemyndigheten har anket saken som nylig har vært oppe i Gulating lagmannsrett.

Der kom retten til at fornærmedes forklaring var troverdig, at denne ble støttet opp av andre vinter og at mannen skulle dømmes for forhold.

Tiltalen lød på at han fra april 2012 til februar 2014 har han jevnlig psykisk mishandlet sin daværende samboer og noen ganger utøvd vold mot henne og truet henne.

Avhørte henne

Gulating lagmannsrett har kommet til at dette foregikk ved at han kontrollerte hennes personlige frihet og foretok lang «avhør» av henne. Han skal også ha kalt henne for stygge ting og gjentatte ganger krenket henne seksuelt.

Ifølge tiltalen krevde han at hun skulle legge om til bergensdialekt, og ble rasende hvis hun snakket stavangerdialekt.

Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett har mannen forklart seg forbeholdent om dette, men at han har medgitt at han ikke likte stavangerdialekt. Lagmannsretten kom til at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble ti måneders fengsel der fire av disse ble utsatt med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

