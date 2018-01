Presset kvinne mot vegg og sa han skulle p*** henne

Roganytt

Den 46 år gamle mannen møtte nylig i Stavanger tingrett for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til dette.

Den 5. juli i fjor fikk 46-åringen og kona «barnefri» og de bestemte seg for å dra til Stavanger for å spise middag ute og ta seg noen øl.

46-åringen begynte å drikke alkohol omkring klokken 17.00 og etter middagen traff de noen venner på byen og dermed ble det mer drikking enn de hadde tenkt.

Etter hvert gikk 46-åringen sammen med kona og vennene til et utested på Skagenkaien – og også her ble det drukket alkohol.

Klokken 02.30 den aktuelle natten var 46-åringen blitt overstadig beruset.

En film fra et videoovervåkingskamera på stedet viser at 46-åringen på dette tidspunktet gikk til toalettet.

Etter først å ha prøvd å åpne døren til herretoalettet, noe han ikke fikk til, gikk han inn på dametoalettet.

Like etterpå har fornærmede gått inn på toalettet. Da sto 46-åringen og urinerte med åpen dør.

Rundt på gulvet

Han urinerte imidlertid ikke i toalettet, men rundt på gulvet.

Fornærmede sa at dersom han først skulle tisse på damedoen, så måtte han passe på å tisse i do, før hun gikk bort til speilet for å fikse på sminken.

46-åringen gikk da bort til henne, tok telefonen hennes og kastet denne i taket.

Etter litt fram og tilbake med fornærmedes mobiltelefonen tok 46-åringen grep om fornærmedes skuldre og dyttet henne bakover mot veggen.

Da fornærmede sto mot veggen sa 46-åringen at han skulle «pule» henne og at han hadde «stor pikk».

Svært skremt

Samtidig med dette gnidde han underlivet sitt mot magen til fornærmede.

Fornærmede sa flere ganger at hun ønsket å gå, men 46-åringen ignorerte henne.

I stedet for gjentok han at han ville «pule» henne og at han hadde «stor pikk».

Fornærmede ble svært skremt av hendelsen og forklarte i retten at hun var redd for at episoden skulle utvikle seg til vold eller voldtekt.

I et forsøk på å komme seg løs sa hun til 46-åringen at hun ville bli med ham hjem, men at hun måtte gi vennene sine beskjed først.

Møtes utenfor

46-åringen sa da at de skulle møtes utenfor om noen minutter og gikk deretter ut av toalettet.

Filmen fra overvåkingskamera på stedet viser at fornærmede kommer ut noen minutter senere og at hun da tørker tårer.

46-åringen forklarte i retten at han ikke husker noe fra hendelsen på grunn av promillen.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdet og kom til at han skulle dømmes til 30 dager ubetinget fengsel.

Han må også betale 5000 kroner i sakskostnader.

