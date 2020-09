Det var rundt klokken 04.30 natt til søndag at politiet meldte at de var på plass i Anton Brøggers gate på Madlamark i Stavanger og undersøkte området etter at beboere har våknet av at en ukjent mann gikk rundt nabolaget og «kjente på dørene».

Sporet av politihund

Politihunden Morgan gikk spor fra Anton Brøggers gate og i Dyvekes gate i samme området fant han en 34 år gammel mann, som mistenkes for tyverier.

– Han var i besittelse av gods som han ikke kunne gjøre rede for og han er kjent for tilsvarende forhold tidligere. Mannen ble pågrepet, og innsatt i varetekt, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

