Politihund fant savnet mann ved Preikestolen

Roganytt

Seint fredag ble det satt i gang en leteaksjon etter en mann som hadde gått seg bort på vei ned fra Preikestolen.

Ifølge Aftenbladet var det pårørende som meldte mannen savnet. Den savnede mannen hadde gitt beskjed at han var på vei ned fra fjellet rundt klokken 19.30. I 21.30-tiden sendte han melding at at han hadde gått seg vill.

Mannen ble funnet, av politihunden Sidney.

–I dette været og i disse oppdragene er politiet svært glad for å ha med seg de firbeinte. Politihunden Sidney sniste seg fram til en veldig våt og svært nedkjølt mann i området Husafjellet. Mannen blir nå fraktet ned fra fjellet for å bli tilsatt av legen, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Det var også frivilige med i leteaksjonen.