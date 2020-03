Politihund fant savnet jente

Tirsdag ble en jente meldt savnet i området Dale-Lifjell i Sandnes kommune.

To hundepatruljer ble sendt til stedet for å søke etter den savnede jenta.

Fulgte sporet

Det ga gode resultater og gode nyheter. Patruljehunden Trygg fant jenta i god behold etter kort tid.

– Jenta ble lokalisert ved at politihunden først luktet henne på god avstand via vinden, og dernest via spor i terrenget, opplyser Rogaland politihundelag på sine nettsider.

I enden av sporet fant Trygg den savnede jenta som dermed kom til rette raskt.

