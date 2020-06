Politiet vil granske sitt arbeid i forkant av dobbeltdrapet i Stavanger

Onsdag meldte en mann i 40-årene seg for politiet og ble siktet for dobbeltdrap på ekskona og en mann i 30-årene i byen.

Torsdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av ukene er i fullstendig isolasjon. Han får også brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden. Mannen samtykket til fengslingen.

På en pressekonferanse i politihuset i Stavanger torsdag ettermiddag opplyste politidistriktets personsavsnittsleder Lars Ole Berge at de har vært involvert i flere hendelser knyttet til de avdøde og siktede.

– Før vi rakk å avhøre siktede, skjer drapene. Oppfølgingen av disse sakene har tatt for lang tid. Vi ser nødvendigheten av å granske dette og vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se på politidistriktets arbeid i denne saken. På generelt grunnlag er det flere lærings- og forbedringspunkter. En arbeidsgruppe nedsettes i neste uke, sa Berge.

Anmeldt tidligere

Avsnittslederen understreket at politiets håndtering av de involverte før drapet er helt sentralt for etterforskningen av dobbeltdrapet.

– Vi vil forsøke å belyse sammenhengen mellom disse hendelsene og drapene. Siktede har sittet i et langt avhør og samarbeider godt med politiet. Han er kjent med forholdene han er siktet for, men har ikke erkjent straffskyld, sa han, og la til at politiet har tatt beslag i gjenstander som settes i sammenheng med drapene.

Den avdøde kvinnen levde tidligere i et samliv med siktede over mange år. Det startet i Syria og fortsatte i Norge i 2015. Samlivet ble avsluttet i mai.

– Siktede ble anmeldt i et annet politidistrikt for to år siden. Han fikk da besøksforbud, som kvinnen senere trakk. 26. mai anmelder hun ham for vold i Stavanger og tre dager senere for skadeverk. Siktede skal ha kommet med trusler mot henne, forklarte Berge da han gjennomgikk en rekke forhold knyttet til saken.

Paret har bodd i flere asylmottak i Norge, og politiet ser nå på om det også har skjedd noe der mellom dem som kan bidra i den videre etterforskningen.

Full psykiatrisk undersøkelse

Siktedes forsvarer Odd Rune Torstrup sier onsdag at hans klient erkjenner å ha forårsaket de to personenes død.

– Han har forklart at han var i leiligheten for å snakke med sin ekskone, sier han.

Siktede vil bli underlagt en full judisiell observasjon for å vurdere hvorvidt han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Sjalusi mulig motiv

Kvinnen i 20-årene og mannen i 30-årene, som skal ha vært hennes nye kjæreste, ble natt til onsdag funnet døde på Storhaug i Stavanger, etter at siktede selv varslet politiet noe over klokka 2 om natten. Alle de tre er syriske asylsøkere.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal politiet holde sjalusi som et mulig motiv, men det er ikke bekreftet. Avisa har opplysninger om at det skal ha blitt brukt kniv under drapene.

