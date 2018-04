Politiet venter på DNA-analyser i Tengs-saken

Roganytt

Politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at både materialet som er testet tidligere, men også helt nytt materiale, blir analysert.

– Vi venter på svar på DNA-prøver. Vi benytter oss av de nyeste metodene, og vi bruker store summer på dette, sier han.

Analysearbeidet har vært omfattende.

– Et grundig arbeid lå til grunn før vi startet dette arbeidet, og det er det arbeidet vi har tatt utgangspunkt i. Vi har blant annet brukt mye tid på å undersøke om Birgitte tok seg fra Kopervik til drapsstedet til fots eller på andre måter, sier Berge.

Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

Politiinspektøren sier at etterforskerne har lyktes med å sjekke enkelte ut av saken og at mistanken mot andre er svekket.

– Vi har gjort undersøkelser opp mot flere titalls kandidater, men så langt har vi ingen mistenkte, sier Berge.

I over ett år har drapet på Birgitte Tengs blitt etterforsket for fullt etter at saken ble gjenåpnet. Etterforskningen, som ledes av Sørvest politidistrikt, er nå i ferd med å bli avsluttet.

– Vi har snart gjennomført de etterforskningsskrittene Kripos’ cold case-gruppe foreslo sammen med etterforskningsskritt vi har identifisert selv. Vi venter fremdeles på DNA-analyser og vil ikke ta stilling til omfanget av det videre arbeidet før disse foreligger, sier politiinspektøren, som er påtaleansvarlig for etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs.

