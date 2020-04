Politiet måtte rykke ut til lang kø på E39, på grunn av kjøttsalg

Tirsdag formiddag melder politiet at de har mottatt flere meldinger om saktegående kø på E 39 forbi Skruve på Ålgård.

En UP patrulje ble sendt til stedet for å finne årsaken til køen.

– Patruljen melder at hovedårsaken til kødannelsen er i forbindelse med et kjøttutsalg som har tiltrukket seg en del kunder. Politiet jobber med å løse opp trafikken på stede, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 11.30.

– Politiet bistår med å få kontroll der ute. Det var mange biler som hadde komt til dette kjøttutsalget som har inn- og utkjørsel på E 39. I tillegg til vanlig trafikk. Vi jobber på stedet sammen med utsalget for å få kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Han legger til at for å få en bærekraftig kø, må de nok sende en del kunder videre.

– Med en gang man passerer Skurve blir det normal flyt igjen. Vi satser på det blir bedre snart. Folk får smøre seg litt med tålmodighet. Køen står ikke helt, men den er saktegående, sier Fenne-Jensen.

Han understreker at de jobber med å få køen så liten som mulig.

Tar ikke imot nye kunder

– Jæder har tatt over dirigeringen. Utsalget stenger kl 14. Det tar ca to timer å betjene de som allerede står i kø, og det betyr at de ikke tar i mot nye kunder etter kl 12, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.