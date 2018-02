Politiet jakter ruset og krakilsk biltyv

Roganytt

Det var like klokken 07.00 mandag morgen at en bileier ble overrasket av at en ukjent mann stakk av med bilen hans.

Bilen stod på tomgang i Hafsøyveien i Egersund, mens eier tinte den før kjøring.

– Biltyven hadde problemer med automatgiren og eier klarte å røske ham ut av bilen etter ca 100 meter. Patruljene søker gjerningsmannen, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

– Ble krakilsk

Biltyven beskrivers som en mann på rundt 25 år, cirka 1,75 cm høy, mørkt hår, mørk jakke og grå joggebukse.

– Han snakket Stavanger-dialekt, og ble krakilsk da bileier tok affære. Mannen fremstod som ruset, opplyser operasjonsleder.

Politiet søker nå etter gjerningsmannen.