Mandag ettermiddag skriver politiet på Twitter at de har fått mange meldinger om glatte veier i distriktet.

De opplyser at vegtrafikksentralen er varslet, og at mannskap er ute for å strø og brøyte.

– Bilister bes om å kjøre etter forholdene og ikke ta unødige sjanser på det glatte føret, skriver politiet på Twitter.