Politiet får flere meldinger om barn på utrygg is

Roganytt

Mandag ettermiddag Twitret politiet at de får flere meldinger om barn som er ute på isen på Mosvatnet og Stokkavatnet.

De understreker at isen ikke er sikker, og fraråder folk å ferdes på isen.

– Nå har vi vært både ved Mosvatnet og Stokkavatnet for å se om vi ser noen. Akkurat nå er det ingen her, men vi ser spor på isen, så det er tydelig at noen har vært utpå, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til RA.

Hun forklarer at politiet for øyeblikket har ledig tid til å sjekke vannene, og at eventuelle isvandrere derfor er en prioritet foreløpig.

– Ja, nå prioriterer vi dette, så vi slipper at noen går gjennom isen. Ingen har gått gjennom i dag, men det var et par i helgen, så dette er forebyggende arbeid, sier operasjonslederen.

– Det er viktig å forklare ungene at selv om isen ser trygg ut, er den ikke det, og at man faktisk kan gå gjennom, sier Bjørnsen.

Også i helgen fikk politiet flere henvendelser om folk som gikk på utrygg is.

I 16-tiden fredag gikk en mann gjennom isen i nærheten av Hogstad camping i Sandnes. Mannen var oppe av vannet da politiet var på stedet, og ble raskt tatt hånd om av ambulansepersonell.

Usikkert i Stavanger og Sandnes

Ifølge Stavanger kommunes hjemmesider, er isen på Hindalsdammen åpen for ferdsel. Isen er utrygg på alle andre vann i Stavanger.

I Sandnes er det bare Stokkelandsvatnet har sikker is av de vannene som måles, ifølge kommunens hjemmesider.

Målinger av istykkelse mandag viser at Stokkelandsvatnet har istykkelse over 12 centimeter, mens både Bråsteinvatnet og Gisketjern har istykkelse under det som regens som sikker. Derfor er skiltet "Usikker is" satt opp ved disse vannene, skriver kommunen.