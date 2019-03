Politiet ber foreldre være obs: Sjetteklassinger skal ha avtalt slåsskamp i Stavanger

I håp om å få avverget en angivelig avtalt slåsskamp i Stavanger fredag kveld, går Sør-Vest politidistrikt ut med et varsel på Twitter:

«#Stavanger, Austbø skole: Politiet har mottatt opplysninger om en avtalt slåsskamp mellom 6. klassinger som angivelig skal foregå i 21 tiden i kveld i nærheten av skolen. Eldre gutter fra Kvernevik skal angivelig også delta. Politiet vil være på stedet i aktuelt tidsrom.»

Det melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter fredag i 17.15-tiden.

Ved å gå ut i sosiale medier håper de å nå ut til foreldre og gjøre dem oppmerksomme på situasjonen.

– I tillegg til at vi går ut med dette på Twitter, vil vi dessuten være til stede med synlig politi i området i kveld. Vi håper disse to tiltakene skal være nok til at det ikke blir noen slåsskamp, sier operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt til RA.



Unge involverte

De har fredag ettermiddag fått meldinger frra foreldre på Hundvåg som har fått opplysninger om at det er avtalt en slåsskamp i nærheten av Austbø skole i kveld. Jensen påpeker at opplsyninger som dette er vanskelig å verifisere, men de ønsker likevel å ta dem på alvor.

– De involverte partene er ganske unge i tillegg. De er bare 10-11 år. Da er det viktig at vi tar dette på alvor.

– Dere risikerer ikke at partene flytter på seg ved å gå ut med disse opplysningene?

– Det kan selvfølgelig skje, men det vet en jo ikke. Vi vet heller ikke om det i det hele tatt ville blitt en slåsskamp.

Jobber forebyggende ved skolen

Rektor Terje Angelskår ved Austbø skole opplyser til RA at den avtalte slåsskampen var ukjent for ham, inntil han fikk meldinger om at den var omtalt i media fredag ettermiddag.



– Har dere hatt utfordringer med dette ved skolen tidligere?

– Slik jeg forstå det er det yngre elever det er snakk om og ikke elever ved vår skole. Utover det har vi ikke hatt utfordringer knyttet til dette hos oss, skriver han i en tekstmelding til RA.

– Samtidig jobber vi jevnlig med «de som ser, hører eller vet noe» i forhold til å si fra til voksne slik at vi enten får varslet eller stoppet slike og tilsvarende hendelser, fortsetter han.



Ber publikum om tips

Det er ikke første gang politiet går ut med et forhåndsvarsel om avtalte slåsskamper. Senest torsdag forrige uke publiserte de et varsel på Facebook-siden sin:

«Politiet har fått informasjon fra flere kilder om at det er avtalt slåsskamper blant 13-14-åringer i dag, som involverer ungdommer fra Klepp, Time og Stavanger kommune. Slåsskampene er avtalt på snapchat», skrev de.

To dager senere kunne de fortelle at at slåsskampen ble avverget. «Takk til alle dere som delte innlegget om avtalte slåsskamper på fredag! Dere var en viktig bidragsyter til at det ikke skjedde noen av de avtalte slåsskampene», skrev politiet.

Jensen ber publikum om å komme med tips dersom de får nyss om avtalte slåsskamper og som involverer barn og unge.

– Det er ønskelig at politiet blir varslet enten per telefon, eller man kan sende en direktemelding på Facebook. Tipsene vil fortløpende bli vurdert om hvorvidt det skal gjøres noe operativt eller ikke. Men vi ber publikum ha en lav terskel om å melde fra. Det er vår oppfordring, sier han.



