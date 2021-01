Politiet advarer etter snøskred

Sør-Vest politidistrikt melder om at det gikk et snøskred ved Varanuten i Sauda på mandag.

Politiet refererer til varsom.no som melder at det er faregrad 3 i området.

– Men det meldes fra politiet på stedet om lokale variasjoner i området og at all nysnøen utgjør en fare for nye skred, skriver politiet på Twitter.

De ber derfor folk om å være forsiktige. Ikke bare i Sauda, men også ellers i distriktet der det er fare for skred.

– Ikke ta unødige sjanser på jakt etter puddersnøen. Ikke gå alene, og ta de nødvendige forhåndsregler når du ferdes i fjellet, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.