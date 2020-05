Plagsom russ på punge ut

17. november 2018 var den 19 år gamle mannen på et russearrangement på Stavanger Forum. 19-åringen hadde på forhånd hatt vorspiel og hadde drukket seks til syv halvlitere med øl.

Politiet kom til stedet da det hadde funne sted en voldsepisode mellom to russegrupperinger, og en politibetjent snakket med en kamerat av 19-åringen for å finne ut hva som hadde skjedd.

Etter kort tid begynte 19-åringen å blande seg inn i samtalen, blant annet ved at han sa til kameraten hva han skulle si til politiet.

Da politibetjenten ba ham om å fjerne seg, nektet han dette og sa at han hadde rett til å bli stående, og fortsatte med å blande seg inn i samtalen mellom de to.

Etter hvert tok politibetjenten tak i 19-åringen og dyttet ham bort fra stedet. 19-åringen reagerte på dette med å komme nærmere igjen, og si at dette hadde han ikke lov til.

Forelegg

Politibetjenten sa da til 19-åringen at han ville anmelde ham og at han ville få et forelegg. 19-åringen svarte da at politibetjenten gjorde en dårlig jobb og at han ikke hadde rett til å skrive forelegg.

Da ba politibetjenten om legitimasjon og 19-åringen ble bortvist fra stedet i 12 timer. 19-åringen gikk da ti meter bort og filmet politiet med mobilkameraet. Han ringte også til politiet og spurte om hvorfor han skulle få bot.

Stavanger tingrett kom til at 19-åringen skulle dømmes for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling. For dette har han fått en bot på 8000 kroner som han har nektet å vedta, noe som har ført til at saken har kommet for retten.

Retten mente at 19-åringen i utgangspunktet nå skulle ha vært dømt til å betale 9500 kroner. Samtidig ble det lagt vekt på at saken har hatt en liggetid på halvannet år uten at 19-åringen kan lastes for dette.

Dermed ble boten satt til 5000 kroner og han slapp også å betale saksomkostninger.

