Pizzasted slått konkurs

Det var en ansatt som begjærte at Deniz Pizza og Grillhouse AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 54.537 kroner i manglende utbetaling av lønn og feriepenger.

Deniz Pizza og Grillhouse AS har holdt til i Gjesdalveien i Sandnes.

Firmaet omsatte i 2019 for litt over 1,9 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 115.000 kroner.

Eieren av pizzastedet opplyste i retten at de ikke har midler til å betale lønnskravet.

Jæren tingrett la til grunn at Deniz Pizza og Grillhouse AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 4. februar neste år.

