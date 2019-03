Pizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at et pizzasted i Sandnes sentrum ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 213.756 kroner som har sin bakgrunn i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk med mer.

Skyldneren erkjente å skylde saksøkerne 211.000 kroner og opplyste at selskapet ikke har noen eiendeler da disse ble solgt i desember i fjor.

Innehaveren av firmaet forklarte i retten at han brukte alt overskudd fra pizzastedet til å spille for, og han erkjente at selskapet er i en vedvarende underbalanse, og at det er betalingsudyktig.

I retten understreket Skatteoppkreveren i Sandnes at det foreligger en klar underbalanse og at innehaveren av firmaet har forklart seg om den bakenforliggende begrunnelsen for underbalansen.

Innehaveren av pizzastedet erkjente også å være insolvent og retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 29. april.

