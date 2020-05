Pizzasted ble tvangsoppløst

Det var Pizzabakeriet AS som i går ble tvangsoppløst i Jæren tingrett.

Bakgrunnen for det var at har retten har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Pizzabakeriet ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2018 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Pizzabakeriet AS har holdt til på Varhaug og omsatte i 2017 for 384.000 kroner.

Firmaet fikk samme år et positivt resultat på 31.000 kroner før skatt.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juli.

