Person til SUS etter båtulykke

Like før klokken tre natt til lørdag måtte nødetatene og redningsskøyta rykke ut til Lygresundet i Egersund. De hadde fått melding om at en båt kunne ha gått på et skjær.

– Vitner hørte en båt gå ut av Lygresundet, og kort tid etter hørtes et høyt smell, skriver politiet på Twitter.

Redningsskøyta fant båten og det var to personer ombord. Ingen skal være savnet etter hendelsen.

– En person er lettere skadet og har blitt kjørt til Stavanger universitetessjukehus for behandling, skriver politiet og legger til at det er en mistanke om alkoholpåvirkning.

Sak opprettes.