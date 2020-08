Mandag kveld rykket politiet ut til kjøpesenteret M44 på Bryne. To personer skal ha stjålet fra flere butikker, leker, klær, matvarer og andre ting, ifølge politiet.

De to personene viste seg å være et foreldrepar av utenlands opprinnelse. Paret hadde med seg to mindreårige barn. Paret har erkjent forholdene og blir anmeldt, opplyser operasjonsleder.

