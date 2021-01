Par i 50-årene funnet etter leteaksjon

Like før midnatt søndag meldte politiet at det er iverksatt leteaksjon etter et par i 50-årene.

Paret dro ut på tur lørdag, og skal være savnet fra Sirdalsheiene.

Politiet skrev på Twitter at det er ukjent hvor de startet turen, men at planen var å gå til turisthytter i Sirdalsheiene.

De skrev videre opp bilens registreringsnummer og biltype og ba publikum ta kontakt med tips.

Klokken 04.22 mandag morgen opplyser politiet at de savnede er funnet i god behold.

Det var frivillige fra Norsk folkehjelp, Røde kors, Redningshunden, Øvre Sirdal leitelag og Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest som deltok i søket.