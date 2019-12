– Påkjørt i fotgjengerfelt

Klokken 18.58 torsdag fikk politiet melding om at en person er påkjørt i et fotgjengerfelt i Kirkegata i Sandnes.

– Ukjent skadeomfang, nødetatene er på vei, meldte politiet.

Like etterpå ble det meldt at politiet og ambulanse er på stedet, at personen blir tilsett av helsepersonell og at trafikken går forbi stedet.

Ifølge politiet ble personen som ble påkjørt fraktet kjørt til SUS av ambulanse og vedkommende var ved bevissthet.

Det meldes også at bilføreren, en mann i 50-årene, fikk førerkortet sitt beslaglagt som en følge av hendelsen.