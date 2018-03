Påkjørt bakfra av lastebil

Roganytt

Ulykken fant sted omkring klokken 10.00 på E 39 i Henrik Ibsens gate ved Mosvangen camping.

Her skal en lastebil med en mannlig sjåfør ha kjørt på en personbil bakfra.

Politiet melder at en kvinne skal ha fått ryggsmerter i forbindelse med ulykken.

Det meldes om noe trafikale problemer på stedet og begge de involverte bilene må taues bort.

Litt over klokken 11.00 melder politiet at de er ferdige på stedet. Fører av personbil er kjørt til SUS for en undersøkelse.

Det er opprettet sak på forholdet.