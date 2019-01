– Øvelseskjørte i 124 km/t

Politiet hadde fartskontroll på E 39 på Bokn lørdag ettermiddag.

Omkring klokken 16.00 meldte de at de hadde gitt 16 forenklede forelegg for fart og hadde foretatt et førerkortbeslag.

Når det gjelder førerkortbeslaget ble det målt 124 kilometer i timen i 80-sone.

Ifølge politiet skjedde råkjøringen under øvelseskjøring der en 46 år gammel mann øvelseskjørte med en 16-åring – og det var den første øvelseskjøringen til 16-åringen.

Dermed mistet 46-åringen førerkortet og politiet har opprettet sak på forholdet.

