Oppga at han hadde jobbet 44 timer – egentlig jobbet han 1490 timer

Roganytt

Fra mai 2012 til august 2014 arbeidet 29-åringen på en bensinstasjon i Stavanger-området.

Arbeidsforholdet ble avsluttet etter en konflikt på arbeidsplassen. Dette gjorde at han kontaktet Nav i Sandnes for å dagpenger, men fikk ikke dette på grunn av sin helsetilstand.

Etter å ha søkt om dagpenger flere ganger fikk han innvilget dette i januar 2015.

Han flyttet etter dette til Haugalandet hvor han på nytt fikk jobb på en bensinstasjon.

Den 31. mai 2015 fylte tiltalte ut meldekort for ukene 21 og 22. Han oppga der at han hadde arbeidet til sammen 44 timer i disse to ukene.

LES OGSÅ: – Svindlet Nav – jobbet på eget gatekjøkken

Etter dette fylte han fram til den 20. august 2016 ut meldekort der han oppga at han ikke hadde jobbet i det hele tatt.

NAV foretok kontroll hos 29-åringens arbeidsgiver, og det ble da avklart at han i perioden fra mai 2015 til juli 2016 hadde arbeidet til sammen 1490 timer og fått utbetalt 211.264 kroner som han ikke hadde krav på.

I tillegg ble 29-åringen dømt for innførsel av omkring 40 gram hasj som han fikk i posten fra utlandet.

I forbindelse med straffeutmålingen kom Haugaland tingrett til at trygdebedrageriet var det alvorligste forholdet og at han skulle dømmes til 90 dagers fengsel.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav