Oljefirma har gått konkurs

Kcc Power System AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud fredag.

Firmaet holder til på Rennesøy, og har drevet med å levere utstyr til blant annet olje- og gassindustrien.

Kcc Power System AS startet opp i 2008, og hadde i 2016 en gjeld på 10,2 millioner kroner.

Firmaet har ifølge proff.no hatt 14 ansatte.

Samme år fikk selskapet en negativt resultat før skatt på 6,2 millioner kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at Kcc Power System AS antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Lei Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 21. mars i år.

