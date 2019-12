Oljefirma ble tvangsoppløst

Det var firmaet 80:20 Procurement Services AS som tirsdag ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at ovennevnte aksjeselskap ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort.

Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet. Dermed var vilkårene til stede for oppløse selskapet.

LES OGSÅ: Verksted tvangsoppløst

80:20 Procurement Services AS har holdt til i Plattformvegen i Tananger og har drevet innen bransjen andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.

Firmaet omsatte i 2018 for 9,6 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,4 millioner kroner.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 27. januar neste år.

LES OGSÅ: Bryggeri tvangsoppløst

LES OGSÅ: Take away-sted tvangsoppløst