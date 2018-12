Ni nye pågripelser i Marokko etter drapene i Atlasfjellene

Fredag ettermiddag opplyste marokkansk politi til nyhetsbyrået AFP at ytterligere ni personer er pågrepet i forbindelse med drapet på Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

De mistenkte er pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling», opplyser Marokkos svar på FBI, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ).

Fra før er fire personer pågrepet. Den første ble pågrepet tirsdag, mens de siste tre ble pågrepet på en buss torsdag.

Kvinnene ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. Fredag ble kistene med de to fløyet fra Casablanca i Marokko til København.

Båren fløyet til København

Bistandsadvokaten til Uelands familie bekreftet fredag at båren med 28-åringen skulle flys til København.

– Jeg har fått informasjon om dette for å kunne informere familien, sier advokat Ragnar Falck Paulsen til NTB.

Kripos bekrefter at Maren Ueland vil bli obdusert i Norge. Når båren med den drepte 28-åringen blir fløyet videre til Norge, er ikke kjent.

Marokkanere krever dødsstraff

I Marokko øker kravet om dødsstraff for de skyldige. Drapet på den norske og danske kvinnen har ført til at stadig flere marokkanere krever at praksisen må gjenopptas slik at de skyldige kan dømmes til døden og henrettes.

Alle marokkanere som NTB har møtt i Marrakech og Imlil, beklager på vegne av nasjonen det inntrufne.

Dobbeltdrapet har rystet landet, og det skal være flere markeringer der folk vil vise sin avsky for det som har skjedd og vise medfølelse og sympati med de pårørende i Norge og Danmark.

Minnegudstjeneste og kortesje

I Marrakech vil det lørdag bli holdt en minnegudstjeneste i den internasjonale protestantiske kirken i byen.

Etter det NTB erfarer vil samtidig et stort antall sjåfører og andre som jobber med å transportere og tilrettelegge for turister som skal på fjelltur, kjøre i kortesje opp til Imlil. Fjellandsbyen ligger rett nedenfor der Ueland og Jespersen ble funnet drept.

Det skal også planlegges en støttedemonstrasjon utenfor Norges og Danmarks ambassader i Rabat lørdag for å vise ofrene den siste ære.

Time kommune, lokalt næringsliv og lag- og organisasjoner organiserer fredag en markering på Bryne torg etter dobbeltdrapet.

– Vi ønsker å vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi står sammen for en varmere verden, opplyser Odd Ivar Nese, som er kontaktperson i forbindelse med arrangementet.

Videoen er sannsynligvis ekte

Videoen som knyttes til drapene, er etter all sannsynlighet ekte. Kripos opplyser at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å vurdere videoen som angivelig viser handlinger knyttet til drapene.

Når det gjelder den andre videoen, som viser fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg, har Kripos nå fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken er de samme som figurerer på dette opptaket.

Seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier til NRK at troskapseden nødvendigvis ikke betyr at ekstremistgruppa står bak. Han mener mennene kan ha bestemt seg for å begå drapene uten at det har kommet noen ordre eller direktiv fra IS.

Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i opptaket, og heller ikke noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre.

