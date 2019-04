Nektet å betale p-bot – nå må han ut med 17 ganger så mye

14. juli 2015 hadde den 78 år gamle mannen fra Sandnes parkert bilen sin i Bjergstedparken i Stavanger.

Samme dag ila Stavanger Parkeringsselskap KF mannen et parkeringsgebyr på 500 kroner.

78-åringen betalte ikke gebyret innen fristen noe som førte til at gebyret økte til 750 kroner. 78-åringen meldte til Stavanger Parkeringsselskap at han nektet å betale gebyret, men klaget ikke formelt over dette. Stavanger

Parkeringsselskap valgte av særlige grunner å behandle henvendelsen som en klage og avviste klagen den 9. september 2015.

Den 27. juli i fjor tok Stavanger Parkeringsselskap ut forliksklage med krav om betaling av gebyret og sakskostnader.

Den 22. november avsa Forliksrådet i Sandnes dom om at 78-åringen måtte betale kravet i sin helhet med tillegg for saksomkostninger, totalt 6173 kroner.

Det nektet 78-åringen å betale og tok ut stevning mot Stavanger Parkeringsselskap med krav om frifinnelse.

Park – ikke vei

I rettsmøtet som nylig ble avholdt hevdet mannen at han sto på et parkeringsareal i Bjergstedparken og at dette ikke var i nærheten av offentlig vei – og at nærmeste vei, Sandvigå ligger 70 til 80 meter unna. 78-åringen hevdet også at

Bjergstedparken er en offentlig park, men ingen offentlig vei og at stikkveien der han hadde parkert er del av parken og ikke en vei i lovens forstand.

Jæren tingrett la til grunn at bilen sto parkert innenfor området som var regulert med «parkering forbudt» og «sone» og at det var ingen skilt som opphevet sonen.

Retten viste også til at hele området er åpent for alminnelige ferdsel med motorvogn og at Bjergstedparken tilknytning til Sandvigå og Bjergstedveien innebærer en umiddelbar forbindelse med vei i lovens forstand.

Ville parkere gratis

Retten kom også til at 78-åringen har handlet uaktsomt. I den forbindelse viste retten til at 78-åringen har forklart at han kjente til soneparkeringsskiltet, at han har parkert på den aktuelle plassen mange ganger.

«Han ville ikke kjøre inn i en parkeringshall i nærheten, siden han kunne stå gratis parkert i Bjergstedparken. Retten mener at han i beste fall har vært i en uaktsom rettslig villfarelse», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Dermed kom rettet til at han skulle dømmes til å betale parkeringsgebyret på 750 kroner. I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til å betale Stavanger Parkeringsselskap saksomkostninger for forliksrådet og tingretten med 7923 kroner.

