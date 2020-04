Nå kan du få nytt pass på flyplassen

Sør-Vest politidistrikt vil mot slutten av april tilby ordinære pass ved Stavanger lufthavn politistasjon.

Dette er en ni uker lang prøveordning for å kartlegge om innbyggerne er interessert i tilbudet.

– Allerede nå er det lagt ut ledige timer for potensielle kunder i uke 18 og 19, fra og med tirsdag 27. april. De øvrige legges ut neste uke, forklarer Kjetil Optun, lokal innføringsansvarlig for pass og nasjonale ID-kort.

Politiet på Stavanger lufthavn vil i denne perioden tilby ordinære pass alle hverdager.

– Det er viktig at kunder bestiller time via politiets nettsider, da vi ikke har anledning til å legge til rette for drop in, sier Optun.

Stavanger lufthavn politistasjon er lokalisert i 3. etasje inne i terminalbygget på Sola.

Kan bli permanent passkontor

Stavanger lufthavn politistasjon har så langt kun utstedt nødpass, men en vil nå se på om det er behov for et tilbud som også inkluderer ordinære pass.

– I vårt politidistrikt er det nå seks lokasjoner som utsteder ordinære pass. Vi vet at tiden før påske er starten på høysesong, og derfor er det interessant å se om interessen for flere tilgjengelige passtimer er tilstede. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å kunne vurdere om vi skal gjøre ordningen på Sola permanent, sier Optun.

Usikkerhet om behovet under koronakrisen

I løpet av de to ukene prøveordningen pågår er det 1000 timer innbyggerne kan benytte seg av, men politiet opplyser at det på grunn av koronapandemien og restriksjoner på reiser, er usikkert hvor stort behovet faktisk er akkurat nå.

– Det antas at koronatiltakene har endret folks planer for sommeren i så stor grad at det ikke er så mange som må fornye passet, men når politiet denne uka startet med en forsiktig åpning av passlokasjonene, ble de ledige timene bestilt ganske raskt, opplyser Optun.

Parkering til en tier

Gjester ved Stavanger lufthavn Sola kan ikke parkere gratis. Politiet oppfordrer kunder som skal ha enten ordinære pass eller nødpass om å parkere på korttidsparkeringen P1.

Her koster det ti kroner å parkere i en time i samme tidsrom som passtilbudet er åpent, melder politiet.

