Like etter klokken 5, torsdag morgen, melder politiet om et mulig tyveri på et industriområde på Åsen.

Politiet rykket ut etter melding fra en vekter, som ønsket politiets bistand i forbindelse med kontroll av to personer inne på industriområdet.

Det var en kvinne på 29 år, og en mann på 61 år. Mannen var i besittelse av mulig tyvgods, og ble innsatt i arrest.

Politiet oppretter sak.