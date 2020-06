– Motorsykkel kjørte på bil

Klokken 15.47 torsdag ettermiddag fikk nødetatene melding om en trafikkulykke i Kvernevikveien, like ved avkjørselen til Havørnbrautene.

Ifølge operasjonsleder hos politiet har en motorsykkel kjørt i bakenden på en bil.

Fører av motorsykkelen klager på smerter i bekkenet.

Trafikken på stedet flyter greit, opplyser politiet.

– Fører av motorsykkel var uoppmerksom på bilen foran og bremset for sent slik at han traff bilen. Fører er sjekket av helse på stedet, og har ikke behov for videre behandling, melder operasjonsleder kort tid etter.

