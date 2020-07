Det ligger en førerløs motorsykkel i en rundkjøring i Kannik i Stavanger.

Det melder politiet klokken 07.50 torsdag morgen.

– Ingen fører i nærheten, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Klokken 08.45 sier operasjonsleder til RA at politiet har funnet personen som kjørte motorsykkelen. Det viste seg at han var like i nærheten av rundkjøringen likevel.

Mannen hadde hatt et uhell.

– Ingenting mistenkelig, og ingen personskade, sier operasjonsleder Helen Rygg Ims til RA.

Føreren kunne kjøre videre på motorsykkelen selv.

