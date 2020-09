Mor tvang sønnen til å spise chili

Den 36 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da saken nylig var oppe i Jæren tingrett.

Retten kom til at hun hadde utsatt sønnen sin for vold og trusler. En gang i mars 2018 skal sønnen ha vært på trening mot morens vilje. Da han kom hjem igjen tok moren tak i ham, holdt ham fast og tvang ham til å spise en chili.

Moren har også truet sønnen med at han måtte spise chili og andre former for trusler.

Retten kom også til at hun skulle dømmes for å ha slått ham i ansiktet.

12. mars 2018 slo hun også sønnen flere ganger med en kost.

Jæren tingrett kom også til at kvinnen skulle dømmes for vold mot datteren i form av slag – og at også datteren har blitt utsatt for trusler.

I forbindelse med straffeutmålingen viste Jæren tingrett til at den klare hovedregel er at det skal gis ubetinget fengsel i saker som dette.

Retten kom videre til at det skulle gis noe rabatt for at saken var blitt gammel uten at kvinnen kan lastes for dette.

Etter en samlet vurdering ble straffen satt til åtte måneders ubetinget fengsel.

Hun ble også dømt til å betale 50.000 kroner til både sønnen og datteren i oppreisningserstatning.

