Mor skal ha mishandlet datteren (4)

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 28 år gammel kvinne fra Sandnes.

Den går på at hun i perioden fra 2014/2015 til 26. november 2019 skal ha mishandlet datteren ved gjentatte anledninger.

Datteren var fire år gammel da mishandlingen startet opp og ifølge tiltalen skal 28-åringen slått henne en rekke ganger med flat hånd hodet og/eller i overkroppen.

Hun skal også ha sagt til datteren at hun var stygg og hun skulle kaste henne ut av huset sitt eller lignende.

Ifølge tiltalen var atferden til moren slik at datteren var redd for å bli utsatt for ytterligere vold/krenkelser fra henne.

Saken skal opp i Jæren tingrett 21. januar neste år.

Eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av datterens bistandsadvokat.

