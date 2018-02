Roganytt

Sørvest politidistrikt fikk melding om skredet klokken 16.30. Politiet opplyste klokken 17 at moren og et barn var frigjort, mens to andre barn lå under snøen.

Brannsjef Ivar Skreå i Sirdal kommune forteller imidlertid til Fædrelandsvennen at det er snakk om en mor med to barn.

– Moren var bare delvis dekket av snø og kom seg ut relativt raskt. Hun fikk deretter gravd opp 17-åringen kjapt, og treåringen ble funnet raskt etterpå, sier Skreå.

Tomannsbu

De tre skal ha vært i nærheten av parkeringsplassen til turisthytta Tomannsbu, som ligger like ved fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

– Siden Hunnedalen er stengt, hadde vi begynt å rigge oss til med snøscooter, men vi fikk beskjed om at de tre var reddet og avbrøt dermed aksjonen, sier Skreå til avisen.

Kort tid etter skredet kom det inn melding om et nytt skred i nærheten, også dette i Hunnedalen, men denne gang mellom bommene i østre enden av Dravatn. Politiet ber nå innstendig om at folk holder seg innendørs.

NTB får opplyst fra Sør-Vest politidistrikt at redningsmannskaper på vei inn i området kjørte rett inn i raset, men at ingen ble tatt av snømassene.

Skredfare på rødt nivå

Riksvei 45 Hunnedalsveien ble søndag morgen stengt på grunn av ras. Veien kommer ikke til å bli åpnet før tidligst mandag, opplyste Vegtrafikksentralen.

NVE utstedte lørdag et skredvarsel på rødt nivå – det nest høyeste – og meldte om stor snøskredfare i Rogaland og Hordaland.

Søndag formiddag måtte et turfølge i Sirdal hentes ned av hjelpemannskaper fra Røde Kors etter at de fikk problemer med været. Følget var da på vei fra Grautheller til Ådneram.