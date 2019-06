Mor og far slo ungene sine

Et ektepar bestående av en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene, bosatt på Jæren, møtte nylig i Jæren tingrett tiltalt for vold mot ungene sine.

Moren erkjente ikke straffskyld etter tiltalen. Faren derimot erkjente delvis straffskyld.

Ifølge tiltalen skal ekteparet ha utsatt datteren sin for vold i perioden fra 2013 til sommeren 2017. Dette ved at de slo henne gjentatte ganger på kroppen, dro henne i håret og/eller dyttet henne eller kastet gjenstander på henne.

Ved flere anledninger skal det ha blitt brukt gjenstander til å slå med eller brukt gjenstander til å true med vold.

Verdiløs

Ifølge tiltalen skal de også ha sagt til henne at hun var ubrukelig, verdiløs og tilsvarende ting. Ifølge tiltalen skal også jentas bror ha blitt utsatt for tilsvarende vold i perioden fra 2014 til sommeren 2017.

Jæren tingrett kom til at begge foreldrene skulle dømmes for forholdene de var tiltalt for.

Retten la til grunn at volden mot datteren eskalerte etter at hun ble ungdom og at det ble brukt vold som straff.

Så seint som i august 2017, dagen før et tilrettelagt avhør av barna, truet moren med at hun skulle slå barna i hjel.

Våren samme år sa faren til datteren at han burde ha tatt livet av henne, mens han hadde sjansen til dette, da hun var liten.

Også i perioden fra høsten 2016 til våren 2017 ble datteren straffet av faren ved bruk av vold.

Sto oppstilt

Ved den ene anledningen sto datteren oppstilt mot veggen mens faren slo henne med et belte, ved den andre anledningen slo han henne med en plastkost. Ved begge anledningene var moren til stede uten at hun grep inn. Jæren tingrett kom

også til at begge foreldrene har slått sønnen sin.

Dermed kom retten til at begge foreldrene skulle dømmes for mishandling i nære relasjoner.

Retten kom til at faren og moren skulle dømmes til samfunnsstraff på 150 og 120 timer i stedet for ubetinget fengsel som var påstått av aktor i saken.

I den forbindelse ble det blant annet vist til at volden opphørte så snart volden opphørte.

Foreldrene ble også dømt til å betale henholdsvis 50.000 og 40.000 kroner i oppreisningserstatning til datteren og sønnen.

