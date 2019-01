Mor, far og sønn dømt i samme sak

Det hører med til sjeldenhetene at mor, far og sønn må møte i samme straffesak.

Men det skjedde nylig i Dalane tingrett og bakgrunnen for hendelsen fant sted i Egersund den 19. desember 2017.

Litt før klokken 21.45 ble en 21 år gammel mann stoppet av politiet mens han kjørte bil. Det ble tatt en utåndingsprøve som ikke ga utslag på promille.

En av politibetjentene spurte 21-åringen om han hadde gyldig førerkort.

21-åringen svarte at han hadde glemt førerkortet hjemme.

Politibetjenten tok kontakt med politiets operasjonssentral og fikk opplyst at 21-åringens førerkort var inndratt.

21-åringen forklarte til politibetjentene at dette var en gammel sak og at han nå hadde tatt teoriprøve og oppkjøring på nytt, slik at han hadde fått førerkort igjen.

Politibetjentene ble derfor usikre på om det var noen feil i registreringen hos dem.

De lot derfor tvilen komme 21-åringen til gode ved at de avtalte at de skulle kjøre bak ham mens 21-åringen kjørte hjem, slik at han kunne vise førerkortet til dem.

Da de kom fram til huset gikk 21-åringen inn for på hente førerkortet. Da han kom ut igjen noen minutter senere forklarte han at han ikke fant førerkortet likevel.

LES OGSÅ: «Drylte til» mannen som tok maten hans på Burger King

Sløv

Mens de snakket sammen observerte den ene politibetjenten at 21-åringen virket noe sløv i blikket og fikk mistanke om bruk av narkotika.

Etter å ha tatt en test, som indikerte bruk av hasj, ba de om at 21-åringen ble med dem for å ta en rusprøve.

21-åringen svarte at det «gadd han ikke!» og viste til at det var seint på kvelden og at han skulle tidlig opp.

Han trakk seg deretter bort fra politibetjentene.

Det førte til at betjentene tok tak i 21-åringens armer, noe som gjorde at 21-åringen satte seg kraftig til motverge. Det førte til at den ene politibetjenten skled på isen og falt på ryggen med 21-åringen over seg.

LES OGSÅ: Kvinne forsikret død mann

Da kom mor og far

Mens 21-åringen fortsatte å gjøre kraftig motstand kom foreldrene hans ut av huset.

Det ble ropt til dem at de måtte holde seg unna og på dette tidspunktet holdt de fortsatt på med å få kontroll på 21-åringen ved at de satte på ham håndjern.

Faren var aggressiv og ropte til politibetjentene og ville vite hvorfor de pågrep sønnen på det han betegnet som «annen manns eiendom». Politibetjentene forklarte da hva som var grunnen til pågripelsen.

Da stilte moren og faren seg opp foran dem slik at de fysisk sperret veien for dem.

Politibetjentene sa at de måtte flytte seg, dersom de ikke ville bli anmeldt, og først da en ny patrulje ble tilkalt flyttet de seg.

Da patruljen kom til stedet nektet faren også å oppgi personalia.

Retten kom til at 21-åringen skulle dømmes til å betale en bot på 18.000 kroner og 2000 kroner i saksomkostninger.

Faren ble dømt til å betale en bot på 13.500 kroner, mens moren fikk en bot på 9500 kroner. Også hun må betale 2000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Banket mann som dro opp kjolen til kona