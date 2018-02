Roganytt

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 36 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 285.838 kroner i skyldig skatt og avgifter.

36-åringen har drevet et firma som har jobbet med restaurering av møbler som et enkeltpersonforetak.

36-åringen forklarte i retten at han måtte velge mellom å betale mat til familien og gjeld til det offentlige, og at han fortsatte driften fordi han håpte at forretningen ville bedre seg.

Skyldneren presiserte at han ikke hadde til hensikt å tilsnike seg noen penger og erkjente å skylde beløpene i begjæringen.

Jæren tingrett kom til at 36-åringen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. Mars i år.

