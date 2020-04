Omkring klokken 13.40 torsdag melder politiet at en bredtransport har tatt borti en bro og mistet last på motorveien i nordgående felt like etter avkjøring fra Løwenstrasse på Forus.

Ifølge politiet fikk en bil bak knust rute.

– Veien er stengt akkurat nå, men åpner om kort tid, meldte politiet.

Saken oppdateres.