Mistet jobben og tenkte han skulle begynne å selge narkotika

En 34 år gammel mann og hans 35 år gamle samboer møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha oppbevart fire kilo hasj i boligen sin.

Stavanger tingrett kom til at den 35 år gamle kvinnen skulle frifinnes for forholdet, da retten kom til at hun ikke hadde hatt noe med hasjen å gjøre.

34-åringen forklarte i retten at han før jul i fjor mistet jobben. Da han i januar i år hadde vært uten lønn i to måneder, tenkte han at han skulle tjene noen kjappe kroner og noen dager før den 29. januar i år anskaffet han seg fire kilo med hasj som han planla å videreselge.

Han betalte ikke for hasjen, men lånte den og det ble avtalt at han skulle betale tilbake 200.000 kroner for hasjen

Da samboeren oppdaget hasjen ble hun sint. Hasjen ble pakket om og gjemt i nærheten av parets bolig.

I samme periode skaffet han seg også 6000 narkotiske tabletter og også disse var ment for videresalg.

Da politiet var hjemme hos 34-åringen fant de både hasjen og tablettene.

Tatt i fartskontroll

Stavanger tingrett kom også til at han skulle dømmes for å ha fraktet 4,65 kilo hasj i juni 2016. Da ble 34-åringen stoppet i en fartskontroll ved at han kjørte i 87 kilometer i timen i 60-sone. Politiet mente at 34-åringen så ruset ut og spurte om de ville finne noe narkotika i bilen.

34-åringen svarte at de ville finne omkring fem kilo hasj som han hadde hentet i Oslo og skulle frakte til Stavanger. For dette skulle han få 20.000 kroner.

I tillegg ble 34-åringen dømt for flere andre lovbrudd relatert til narkotika og dopingmidler.

Narkotikaprogram

Politiadvokat Ingrid Hærem la ned påstand om at 34-åringen ble dømt til fengsel i tre år der to år og fire ble gjort betinget med en prøvetid på fire år mot at han gjennomfører et narkotikaprogram.

Retten kom under tvil til at dette var en riktig straff, men påpekte at det var viktig at et behandlingsprogram er klart for ham når han kommer ut av sone.

Anne Kroken, 34-åringens forsvarer, sier at hennes klient er tilfreds med at han får anledning til å sone den vesentligste delen av dommen ved å delta i et narkotikaprogram.

– Det er viktig at retten bruker denne muligheten selv i saker der det som her er snakk om grov overtredelse av narkotikalovgivningen. Det er godt dokumentert at rehabilitering utenfor fengsel har større effekt enn soning, og dette er en fornuftig avgjørelse, sier Kroken til RA.

