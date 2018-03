Mishandlet utro musiker

Roganytt

Tre menn og en kvinne er nylig dømt etter den meget spesielle hendelsen som fant sted i Rogaland den 11. juni 2016.

Om morgenen den aktuelle dagen dro tre menn hjem til fornærmede.

Der slepte de ham ut i garasjen hans, tvang armene hans bak på ryggen og stripset håndleddene sammen.

Fornærmede ble deretter lagt i bakken og holdt nede ved at en av personene la press på halsen hans.

De tok deretter av ham klærne nedentil, fotograferte ham mens han var delvis avkledd og fortsatte med å utsette ham for vold.

De truet også med at andre personer skulle ta fornærmede dersom han ikke sluttet i et navngitt band.

Da fornærmede nektet dette tok en av mennene tak i hodet til fornærmede og dyttet dette i bakken.

Kvinnen i saken ble dømt for å ha vært med å planlegge voldsepisoden.

Bakgrunnen for saken er at den av mennene, som var med på voldsutøvelsen, er gift med kvinnen i saken.

Hun er i slekt med en av de andre som er dømt for volden og både hun og ham er nære slektninger med flere personer som spiller i et band.

Hadde et forhold

Fornærmede var ikke et offisielt medlem av bandet på handlingstidspunktet, men øvde/spilte regelmessig med bandet.

Kvinnen og fornærmede, som er gift på hver sin side, hadde omkring 2009 et forhold.

Hun var forelsket i fornærmede og beredt til å bryte ut av sitt ekteskap med sin mann.

Det var fornærmede ikke interessert i og forholdet ble etter hvert avsluttet.

De ble enige om å ha ikke mer kontakt, men hadde likevel et tilfelle av seksuell omgang i fornærmedes garasje i 2011, angivelig etter en bursdagsfest.

I etterkant av dette fikk kvinnen det for seg at fornærmede hadde filmet henne.

«Lo av henne»

Hun fikk det også for seg at fornærmedes kamerater «lo av henne bak ryggen hennes» og at fornærmede baksnakket henne.

Kvinnen mente også at fornærmede hadde spredt nakenbilder av henne på nettet.

Fornærmede har hele tiden nektet for dette.

På et tidspunkt valgte hun å fortelle sin ektemann om forholdet med fornærmede, men de ble enige om at de ville fortsette ekteskapet.

Mye snakk om fornærmede

Etter dette hadde ekteparet hyppig kontakt med to av medlemmene i bandet. Disse hadde ikke noe kunnskap om kvinnens forhold til fornærmede som de spilte mye musikk sammen med.

Det ble også mye snakk om bandet og derfor også om fornærmede, noe ekteparet opplevde som svært belastende.

I 2015 reiste ekteparet utenlands for å jobbe.

Kvinnen kontaktet da fornærmede, forklarte at mannen hennes var orientert om forholdet deres og krevde at han holdt seg familien hennes, deriblant medlemmene i

bandet.

Ble med likevel

Da ekteparet fikk vite at fornærmede var blitt med i bandet likevel likte de dette dårlig.

Kvinnen kontaktet et av bandmedlemmene for å forklare situasjonen, men nådde ikke inn til vedkommende.

Hun kontaktet også fornærmede to ganger på samme dag, men han gjorde det klart for henne at han ikke aktet å slutte i bandet.

Voldsepisoden fant sted da ekteparet kom tilbake fra utenlandsoppholdet og ble i hovedsak planlagt av ektemannen.

Retten la til grunn at det ble tatt 40 bilder av fornærmede mens han satt avkledd på gulvet.

Hadde med skilt

Forut for dette hadde de tre mennene også laget et skilt der det sto «eg er ei skremt pyse som i dag har lært meg å holde meg unna andres damer».

Flere av bildene var av intim karakter og flere av bildene ble tatt mens fornærmede hadde skiltet på magen.

De tre mennene hadde også på seg masker, gummihansker og overtrekksdresser i forbindelse med voldsutøvelsen. Dette ble brent i en tønne i etterkant av det som hadde skjedd.

Kvinnen har erkjent at det var hun som hadde kjøpt maskene som ble brukt. Hun har også hevdet at hun ikke var enig i planen der de tre mennene skulle ta fornærmede, men retten kom til at dette ikke var tilfelle.

Bidro aktivt

I den forbindelse kom retten til at tekstmeldinger mellom henne og ektemannen har akseptert planen og at hun aktivt bidro til gjennomføringen.

Ektemannen ble dømt til syv måneders fengsel, mens kona ble dømt til seks måneders fengsel.

Også kvinnens bror ble dømt til seks måneders fengsel, mens den siste mannen ble dømt til 180 timer samfunnsstraff.

De ble også dømt til å betale saksomkostninger og må også i fellesskap betale fornærmede 40.000 kroner i oppreisningserstatning.

