Mishandlet samboeren med dekoder

Forut for voldsepisoden den 16. november 2017 hadde den 46 år gamle mannen fra Hundvåg drukket betydelige mengder alkohol.

Etter å ha vært ute en tur gikk paret tilbake til leiligheten der de bodde.

Ifølge fornærmede var 46-åringen «møkka full» og hadde falt tre ganger på veien.

Hun forklarte også at hun hadde sett ham «dritings», men ikke så full som denne gangen og da de kom hjem var hun redd for at han skulle sovne inn.

Hun forsøkte å legge ham på sofaen i stuen og la en dyne over ham.

46-åringen ville imidlertid ikke høre på henne og plutselig tok han dynen over fornærmede og presset henne ned i sofaen slik at hun fikk problemer med å puste.

Med dekoder

Han tok også kvelertak på henne og slo henne flere ganger i hodet med en dekoder.

Ifølge fornærmede var slagene harde og hun følte at hun svimte av. Hun fikk også to sår i hodet som måtte sys med flere sting som en følge av slagene.

Fornærmede forklarte også i retten at hun rømte inn på toalettet. 46-åringen klarte imidlertid å presse seg inn på dette og slo henne på nytt i hodet – denne gangen med et malingsspann.

I tillegg slo han henne i ansiktet med knyttet neve, slik at han fornærmede fikk en «blåveis» og slo henne i hodet med en kniv.

Klarte å rømme

Fornærmede klarte til slutt å rømme til en nabo som ringte til politi og ambulanse.

Stavanger tingrett kom til at 46-åringen skulle dømmes for mishandling i nære relasjoner.

Politiadvokat Kristin Aasberg Ueland la ned påstand om han skulle dømmes til fengsel i elleve måneder.

Retten kom til at det ikke var noen formildende omstendigheter. Samtidig ble det lagt noe vekt på at saken var blitt gammel uten at 46-åringen kunne lastes for dette

Dermed ble straffen satt til ti måneders fengsel.

Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til samboeren.

