En 32 år gammel mann er nylig i Stavanger tingrett dømt for vold mot samboeren sin i perioden fra januar 2015 til og med den 13. mai i fjor.

Ifølge tiltalen utsatte han samboeren for gjentatt psykisk og fysisk vold, samt viste krenkende og kontrollerende atferd i denne perioden.

11. mars i fjor kastet han en kopp i hodet til samboeren. Det førte til at fire kutt som måtte sys med til sammen ni sting.

32-åringen forklarte i retten at han i forbindelse med en krangel kastet den aktuelle koppen, men at han ikke hadde hatt til hensikt å treffe fornærmede.

– Siktet på veggen

Ifølge 32-åringen siktet han på veggen, og han forklarte også at han ofte skader døde ting når han blir sint.

Fornærmede husket lite fra hendelsen og retten kom til at det ikke var bevist at han hadde forsett om å treffe henne da han kastet koppen.

Det som fant sted tidligere den aktuelle kvelden husket samboeren mer av.

Hun forklarte at de hadde kranglet og at hun etter hvert gikk og la seg – og at hun så at han var sur.

Dro etter håret

Litt senere på kvelden kom han inn på soverommet og dro henne ut av sengen etter håret.

Deretter sparket han henne og traff blant annet munnen hennes.

32-åringen husket ikke dette i retten, men har i avhør innrømmet å ha sparket henne.

I dette forklarte han at det var et evig tema mellom dem at han ville snakke og hun ikke – og at han ble frustrert da hun trakk seg unna, som denne kvelden.

Dratt inn i stuen

Fornærmede forklarte seg også om to andre voldsepisoder.

Dem første fant sted i 2016 etter at de hadde kranglet.

Hun ville gå inn på soverommet for å roe seg ned, men sa han ville at de skulle diskutere mer.

Han tok da tak i armen hennes og dro henne inn i stuen via gangen. Hun strittet imot ved å gå ned på kne og fikk skrubbsår på begge knærne.

Den andre hendelse fant sted i januar i fjor i parets bolig på Sola.

Måtte roe seg ned

Ifølge fornærmede gikk hun i dusjen for å roe seg ned.

Hun låste døren til badet, men 32-åringen dirket denne opp og dro henne ut av dusjen slik at dusjdøren falt på henne.

32-åringen forklarte at de hadde kranglet i stuen da fornærmede bare gikk.

Han forklarte også at han mente at hun burde bli sittende til krangelen var avsluttet og at det var derfor han gikk og dro henne ut av dusjen.

– Bitchy djevelfitte

Stavanger tingrett kom til at han også skulle dømmes for to tilfeller av overtredelse av kontaktforbud.

Blant annet sendte han følgende melding til henne etter kontaktforbudet: «Du er en ond manipulerende bitchy djevelfitte».

Straffen ble fengsel i 75 dager og han ble også dømt til å betale fornærmede 20.000 kroner i oppreisningserstatning.

