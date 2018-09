Mishandlet mann med ølboks da han ble kalt for f****

Roganytt

To 19 år gamle menn møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for en svært grov voldsepisode.

Denne fant sted utenfor Hotell Atlantic i Stavanger den 2. september omkring klokken 22.00.

Ingen av 19-åringene erkjente straffskyld da de møtte i retten.

Den aktuelle dagen hadde de vært på et vorspiel hos en kamerat på Vardeneset og på dette hadde det vært flere gutter som satset på en russebuss sammen.

Fornærmede hadde vært på et arrangement på Randaberg sammen med en kamerat, og det hele startet med at de møtte hverandre på bussen, og et videoopptak fra bussen indikerer at det er god stemning på denne.

På vei ut av bussen skjer det imidlertid noe.

Den ene 19-åringen har forklart at han uten foranledning ble dyttet mot et anleggsgjerde samtidig som han ble slått i ansiktet og måtte ta igjen.

Dette står i sterk kontrast til hva fornærmedes kamerat har forklart om hendelsen.

Voldsepisoden skal ha funnet sted etter at fornærmede skal ha kalt den ene 19-åringen for en f****.

Gikk mellom

Kameraten forklarte at det var han som gikk imellom da den ene 19-åringen slo fornærmede og fornærmede slo tilbake.

Tilspissingen løste seg opp og 19-åringen forlot stedet.

Like etterpå kom de to 19-åringene tilbake sammen med noen andre og begge 19-åringene var ampre.

Fornærmede trakk seg over gaten mot Breivatnet. Det samme gjorde 19-åringene.

Den ene 19-åringen slo ham mens den andre 19-åringen tok en ølboks og kastet denne med stor kraft i ansiktet til fornærmede.

Det førte til at fornærmede falt i bakken og han klarte ikke å reise seg etter fallet.

Som en følge av volden fikk han brukket nese, skader på flere av tennene, skader i ansiktet og smerter i en fot.

– Husket ikke noe

Han var helt eller delvis sykmeldt fram til den 28. februar i år.

19-åringen som kastet ølboksen forklarte i retten at han ikke maktet å erindre noe av det som skjedde og at han i denne perioden var en hyppig gjest på byen.

Retten kom til at de skulle dømmes for grov kroppsskade, at de hadde handlet forsettlig og at de begge skulle dømmes til lik straff.

Dermed ble begge 19-åringene dømt til fengsel i åtte måneder.

I retten kom det fram at voldsepisoden har fått betydelige konsekvenser for fornærmede og begge ble dømt til å betale ham til sammen 90.000 kroner i oppreisningserstatning.

