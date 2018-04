Misbrukte psykisk utviklingshemmet jente (13)

Roganytt

RA var til stede da juryen i Gulating lagmannsrett torsdag svarte ja på samtlige spørsmål i spørsmålsskriftet.

Ankesaken mot den 69 år gamle mannen startet opp mandag denne uken og fortsetter fredag med prosedyrer på straffeutmålingen.

Også Jæren tingrett kom til at den 69 år gamle mannen var skyldig da saken var oppe i tingretten i august i fjor.

Da kom retten til at 69-åringen skulle dømmes til fengsel i fire og ni måneder for overgrepene.

I dommen fra Jæren tingrett kommer det fram at 69-åringen har vært en familievenn med familien til den fornærmede kvinnen som i dag er i 20-årene.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne

Bodde hos dem

69-åringen har også bodd hos familien til fornærmede.

Ifølge tiltalen skal han ha utført flere overgrep mot fornærmede mens hun var 13 år gammel.

Overgrepene fortsatte etter at jenta fylte 14 år.

For dette var han tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år.

Overgrepene fortsatte også etter at fornærmede fylte 16 år.

For dette lyder tiltalen på den gamle straffelovens § 193 som går på å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

Dette ved at fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Ble henlagt

Overgrepene fant sted i Sandnes og andre steder i distriktet. De startet opp i 2007 og retten la til grunn at 69-åringen var klar over fornærmedes fungering.

Allerede i 2008 forelå det en anmeldelse i saken.

Denne ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

69-åringen har nektet for å ha hatt seksuell omgang med fornærmede med unntak av et samleie i oktober 2014.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

For lite

I Jæren tingrett la statsadvokat Oddbjørn Søreide ned påstand om at 69-åringen skulle dømmes til fengsel i fire år og seks måneder, men retten kom til at dette var for lite.

Straffen ble fengsel i fire år og ni måneder, og da hadde 69-åringen fått seks måneders strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 69-åringen hadde utnyttet tilliten familien hadde gitt ham, at han var klar over fornærmedes mentale utrustning, og at han ved selvsyn var vitne til at foreldrene ikke klarte å gi henne god nok beskyttelse mot overgrep.

LES OGSÅ: Voldtok kvinne – dro tilbake for å hjelpe henne – voldtok henne en gang til

På grensen til voldtekt

I skjerpende retning la retten også vekt på at han ved flere anledninger hadde dratt henne dit han ville ha henne. Ifølge dommen er noen av samleiene helt på grensen til voldtekt.

I tingretten ble han også dømt til å betale fornærmede 250.000 kroner i oppreisningserstatning.