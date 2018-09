Misbrukte kvinne – dro tilbake for å hjelpe henne – misbrukte henne en gang til

Roganytt

Da saken gikk i Stavanger tingrett i februar i år ble 42-åringen dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha voldtatt fornærmede.

Nå har saken nylig vært oppe i Gulating lagmannsrett hvor retten delte seg.

Mindretallet kom til at han skulle dømmes for voldtekt, mens retten flertall fant det ikke bevist utover rimelig tvil at 42-åringen hadde foretatt en handling mot kvinnen som ligger innenfor voldtekts-bestemmelsen.

I stedet kom retten til at 42-åringen hadde foretatt en seksuell handling med noen som ikke hadde samtykket til dette.

Det hører med til historien at han filmet overgrepet. Hendelsen fant sted 4. juli 2016.

42-åringen var fornærmedes sjef og de traff hverandre på et utested i Stavanger ved en tilfeldighet.

Nachspiel

Sammen med tre andre personer endte de opp på et nachspiel på arbeidsplassen. De andre gikk etter hvert hjem og fornærmede sovnet. 42-åringen bar henne bort på en sofa, tok av henne klærne og befølte henne samtidig som han filmet dette.

Etter at 42-åringen hadde forgrepet seg på kvinnen kledde han på henne og forlot henne på sofaen før han dro hjem til seg selv.

Der forklarte han kona at det lå en kvinne og sov på en sofa på arbeidsplassen, og at han ikke klarte å vekke henne. Kona sa at hun ikke kunne ligge der, noe som førte til at 42-åringen dro tilbake.

På nytt

Men i stedet for å hjelpe henne, kledde han av henne på nytt og befølte henne.

Etter dette kledde han på henne, ringte etter en taxi og hjalp henne ut i bilen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 42-åringen var arbeidsgiver for en langt yngre arbeidstaker.

Retten fant det også skjerpende at 42-åringen forgrep seg ved to anledninger.

I formildende retning la retten vekt på 42-åringens tilståelse og at han har utvist oppriktig anger og har følt skam over det som har skjedd.

Straffen ble fengsel i ett år og han er allerede dømt til å betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

