Misbrukte jente og truet med å ringe faren hennes for å fortelle hva hun har holdt på med

Mannen fra Ryfylke kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Haugaland tingrett.

Retten kom til at mannen, som er i slutten av 40-årene, skulle dømmes til ubetinget fengsel i to år for en rekke nettovergrep mot mindreårige jenter.

I forbindelse med soning av straffen får han fradrag for 130 dager i varetekt.

Saken har utspring i en pågripelse av en person på Østlandet som ble siktet for besittelse og spredning av overgrepsmateriale. Hans mobiltelefon og datautstyr ble beslaglagt, og politiet avdekket ut fra beslaget identiteten til ulike databrukere som hadde tilgang til overgrepsmateriale og/eller var i aktivitet på internett med sikte på seksuelle overgrep.

Identifisert

Tiltalte var en av dem som ble identifisert, og saken ble overlatt Sør-Vest politidistrikt for nærmere etterforskning. Tiltalte ble pågrepet i midten av august 2017, og var varetektsfengslet til like før jul samme år.

Ifølge dommen fra Haugaland tingrett har mannen vært i kontakt med 19 jenter, noe han ikke har bestridt.

Han var imidlertid bare tiltalt for overgrep mot fem av disse, der han har hatt kontakt med jentene via Skype eller andre former for datakommunikasjon.

Blant annet kom retten til at han hadde fått en 14 år gammel jente til å foreta seksuelle handlinger med seg selv.

Dette ved at han blant annet har truet med å ta livet av seg, og ringe jentas far og fortelle ham hva hun holdt på med.

Utga seg for å være gutt

Han har også utgitt seg for å være en 17 år gammel gutt for å komme i kontakt med noen av de andre jentene som er fornærmet i saken.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha vært i besittelse av overgrepsbilder.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse, samt at det hadde tatt lang tid før saken kom for retten.

Han fikk også inndratt diverse datautstyr og må betale henholdsvis 90.000 og 10.000 kroner i oppreisningserstatning til to av de fornærmede i saken.

